Coronavirus, scenda la curva del contagio in Toscana: 73 nuovi casi

Coronavirus, 73 nuovi positivi in Toscana – 20 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening-. La curva del contagio scende nei dati regionali ma sono stati fatti poco più di 4400 tamponi, più di 1500 in meno rispetto alla media della scorsa settimana. Come riferisce la Regione L’età media dei 73 casi odierni è di 38 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 25% tra 41 e 65 anni, il 14% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 63% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico. Delle 73 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 EmiliaRomagna). Un caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 36% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 60 (7 in più rispetto a ieri, più 13,2%), cresce il numero di person in terapia intensiva , sono 8 (3 in più rispetto a ieri, più 60%). Oggi non si registrano decessi