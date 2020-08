Coronavirus: sei nuovi casi nel Senese, focolaio a Monteroni

Sei sono i casi in provincia di Siena rilevati dalla Asl Sud Est alle 14 di oggi con 4 positivi, tutti in isolamento e asintomatici, che appartengono ad un cluster di Monteroni d’Arbia. I restanti due nuovi contagiati sono un 32enne di Piancastagnaio ed una donna di 56 anni di San Gimignano, anche loro asintomatici ed in isolamento. Sono 20 invece le persone messe in isolamento preventivo dall’Asl perchè contatti stretti dei nuovi casi.

Parte di questi sono segnati nei 79 nuovi casi di Coronavirus in Toscana registrati nell’aggiornamento delle 12. Come riferiscono da Firenze l’età media dei 79 casi odierni è di 34 anni circa, il 68% è asintomatico. Delle 79 positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti). 19 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.