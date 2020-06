Coronavirus, primo giorno in Toscana senza decessi

In Toscana sono 10.207 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.698 (l’85,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 309.250, 2.761 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.737. Gli attualmente positivi sono oggi 414, -2,1% rispetto a ieri. Oggi, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, non si registrano nuovi decessi.