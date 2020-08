Coronavirus, in Toscana 11 nuovi casi, 2 riscontrati in aeroporto. Siena a contagi zero

Sono in leggero aumento i casi di positività in Toscana, anche oggi sono 11 portando il totale a 10.530. Due degli 11 nuovi casi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.978 (85,3% dei casi totali). Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.301 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 563 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.398 a Lucca (6 in più), 959 a Pisa (2 in più), 487 a Livorno, 695 ad Arezzo, 431 a Siena, 412 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.