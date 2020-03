Coronavirus: i guariti salgono a 414, in Toscana 61 contagi registrati

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha appena rilasciato il bollettino riguardante il numero dei contagi del Coronoavirus. Notizie abbastanza positive, in italia crescono i guariti, ad oggi abbiamo 414 soggetti completamente guariti, 138 in più rispetto a ieri, arrivando a più del 10% sul totale dei contagiati. Crescono anche i contagi arrivando 3269 soggetti, prevalentemente tutti tra Lomabrdia, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte. I decessi arrivano a 148, come ricorda il capo della Protezione Civile, tutti soggetti sopra i 66 anni di età, molti con patologie pregresse.

Per quanto riguarda la nostra regione, in Toscana i contagi arrivano a 61, 23 persone in più rispetto a ieri, con una persona a Livorno ricoverato in gravi condizioni. Per quanto riguarda l’Asl sud-est, ci sono 6 nuovi casi, il primo che riguarda una donna di Arezzo in isolamento domiciliare in buone condizioni, il secondo, un uomo di 43 anni trovato positivo sempre ad Arezzo in isolamento domiciliare, anch’esso in buone condizioni di salute. Per la provincia di Siena, si registra un nuovo caso a Chiusi, un bimbo di 3 mesi dello stesso nucleo familiare segnalato ieri ed un uomo di 58 anni a Pinacastagnaio, un operatore della società sportiva Pianese, in isolamento domiciliare con condizioni di salute stazionarie. A Grosseto due coniugi, un uomo di 74 anni ed una donna di 70 ricoverati all’ospedale Misericordia.