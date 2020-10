Coronavirus, i docenti precari a Giani: “Blocchi il concorso straordinario”

Presidente Eugenio Giani “le chiediamo di poter intervenire per la salvaguardia della popolazione studentesca e delle famiglie toscane per bloccare l’espletamento delle prove concorsuali scuola finché non sarà cessata l’emergenza pandemica da coronavirus”. Si legge questo nella mail che i docenti precari della Regione Toscana hanno inviato al futuro governatore Eugenio Giani.

I precari hanno poi attaccato, nella lettera mandata a Giani l’attuale ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina “ha deciso di non fermarsi nemmeno davanti ad un evidente rischio per gli studenti- scrivono-. Il concorso, difatti, prevede uno spostamento di migliaia di insegnanti nelle diverse regioni in un momento delicato, con le percentuali in aumento dei contagi da coronavirus, mettendo a repentaglio la salute pubblica e il sistema sanitario”. A Giani è stato inoltre chiesto di “intervenire con un’ordinanza, o qualsiasi altro strumento in suo potere, per bloccare la procedura concorsuale scuola a tutela dei residenti nel territorio toscano!”, questo dice il testo della lettera.