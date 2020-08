Coronavirus, 3 nuovi casi nel comune di Siena

Coronavirus, nell’aggiornamento delle 14 della Asl sud est nella provincia di Siena sono stati registrati 5 nuovi positivi, 15 i casi riscontrati nell’Asl Sud est. Tre i casi riscontrati nel comune capoluogo, tutti di rientro dalla Sardegna e paucisintomatici. I restanti sono un 19enne di Castiglion d’Orcia ed un 18enne di Castelnuovo entrambi contatti di caso. Sono 15 i contatti per i casi di Siena, che sono stati immediatamente posti in già in isolamento.

Scende il numero dei nuovi casi in Toscana rispetto a ieri: oggi sono 53, con meno tamponi. Rispetto a ieri sale di un’unità il numero di persone in terapia intensiva: oggi sono 6.L’età media dei 53 casi odierni è di 32 anni circa, il 42% è asintomatico. Delle 53 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Belgio) più 2 contatti di rientri dei giorni scorsi dalla Croazia. 5 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna. 4 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 68% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 9.049 (81,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 492.579, 4.699 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 928, +5,7% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.