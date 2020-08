Coronavirus, frenata dei contagi in Toscana: oggi 8 nuovi casi

Brusca frenata per il coronavirus in Toscana: dopo i 61 contagi di ieri oggi i nuovi casi si fermano ad 8. Nel bollettino della Regione a Siena non sono stati segnalati positivi ed il numero resta a 441. L’ unico nuovo caso nella Sud Est è in provincia di Arezzo, 3 i casi riscontrati nell’Asl Centro, 4 nella Nord Ovest. Bassa l’età media degli 8 contagiati odierni, ” è di circa 27 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 25% è risultato asintomatico, il 75% pauci-sintomatico. 3 delle 8 positività sono relative a persone rientrate da un periodo di vacanza all’estero”, riferisce Regione Toscana. “Relativamente alle 61 positività di ieri -fa sapere ancora la Regione-, grazie all’efficace tracciamento dei contatti effettuato dagli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle tre Asl toscane, sono stati posti in isolamento domiciliare 217 persone”.

Buone notizie arrivano anche da Castelnuovo Berardenga, “La famiglia del primo caso del mese di agosto risulta essere tutta negativa”, lo ha annunciato il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi. “Il soggetto positivo sarà trasferito negli alberghi sanitari messi a disposizione dalla Regione Toscana – precisa-.Chiaramente la famiglia dovrà proseguire il periodo di quarantena, ma la notizia più importante è che al momento il contagio pare circoscritto solo alla persona positiva”.