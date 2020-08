Coronavirus, focolaio a Monteroni d’Arbia. Il sindaco: “Tutte le situazioni sono monitorate”

“Le situazioni sopra riportate sono al momento tutte monitorate e frutto di un importante lavoro di tracciatura e prevenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni”. Questo è il commento del sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni per tranquillizzare la cittadinanza dopo che l’Asl sud est ha scoperto un nuovo cluster con 6 positivi nel territorio comunale. A Monteroni sono ora 42 le persone in autoisolamento, riferisce Berni, e 4 in isolamento per contatto stretti. “Come già espresso nei messaggi dei giorni precedenti raccomandiamo nuovamente a tutti la massima attenzione ed il rispetto delle regole e dei protocolli”, cocnlude il primo cittadino di Monteroni d’Arbia.