Coronavirus, ecco i nuovi casi senesi

La situazione dalle ore 14 del giorno 13 agosto alle ore 14 del giorno 14 agosto relativa alla diffusione del Covid-19 evidenzia 6 nuovi casi nel Senese.

PROVINCIA DI SIENA

– 1 uomo di 20 anni – Comune di sorveglianza Castellina in Chianti. Rientrato dal Kosovo. In isolamento domiciliare, asintomatico.

– 1 donna di 26 anni – Comune di sorveglianza Castellina in Chianti. Rientrata dal Kosovo. In isolamento domiciliare, asintomatica.

– 1 donna di 19 anni – Comune di sorveglianza Colle val d’Elsa. Rientrata da Corfù. In isolamento domiciliare, asintomatica.

– 1 donna di 55 anni – Comune di sorveglianza Siena. Rientrata dalla Sardegna. In isolamento domiciliare, paucisintomatica.

– 1 donna di 19 anni – Comune di sorveglianza Montalcino. Rientrata da Corfù. In isolamento domiciliare, asintomatica.