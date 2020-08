Coronavirus e mascherine, Siena decide per il buon senso

Per ora niente pugno duro, non ci saranno ulteriori strette ed aumenti sui controlli e si agirà seguendo il buon senso: prima si inviterà i cittadini a indossare la mascherina, poi ,qual’ora non fosse possibile procedere in altri modi, scatteranno anche le multe da 400 euro .Questa la linea d’azione che si sarebbero date le forze dell’ordine a Siena a tre giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza del ministero della Salute che dispone l’obbligatorietà delle mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza.

Questo è stato solo uno degli argomenti discussi durante l’incontro di stamani in questura tra il questore Costantino Capuano, la polizia, i vigili urbani di Siena e di altri centri della provincia, i carabinieri e la guardia di finanza in cui, è stato fatto il punto della situazione sull’emergenza covid-19. In queste ultime settimane estive ad essere tenute sotto osservazione saranno i vari eventi che si tengono a Siena e in provincia e che attraggono molti visitatori. Durante queste iniziative proseguiranno i controlli per fare fare rispettare le normative anti-coronavirus ed evitare che si formino assembramenti.

Intanto la novità dell’ordinanza sulle mascherine obbligatorie non ha portato criticità nel territorio senese. Sia la polizia municipale che la polizia di stato hanno fatto sapere di non avere ancora elevato sanzioni.

Marco Crimi