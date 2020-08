Coronavirus, doppio tampone negativo per un contagiato di Castelnuovo Berardenga

“La famiglia del secondo caso positivo al Covid-19 nel nostro Comune segnalato nel mese di agosto, ci ha comunicato di aver ricevuto la risposte della ASL SudEst, del doppio tampone negativo e quindi il paziente è negativizzato”. Lo annuncia il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi in un post su Facebook. “Le persone attualmente positive al Covid-19 nel nostro Comune sono 2” aggiunge Nepi che poi ricorda alla cittadinanza di “continuare ad aver un atteggiando responsabile e prudente, con la consapevolezza che il virus non è scomparso, è a tutt’oggi presente ed al momento non esiste né cura né vaccino”.