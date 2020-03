Coronavirus, dalla Protezione Civile arrivano buone notizie: oggi oltre 100 guariti

Il bollettino della Protezione Civile – Il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha appena concluso l’aggiornamento delle 18 in merito alla situazione Coronavirus in Italia. In Italia il numero dei casi è salito a 2703, il numero dei morti è pari a 107(+28 rispetto a ieri) e quello dei guariti è di 116 (+276) . Le regioni maggiormente colpite sono la Lombardia(1497), Veneto(345), Emilia Romagna(516) che rappresentano l’88% dei casi . I tamponi fatti sono oltre 25mila .

I buoni comportamenti da tenere -La prevenzione è una misura fondamentale per limitare la diffusione del Covid-19, il nuovo Coronavirus. L’ha ripetuto ancora una volta il presidente Enrico Rossi oggi pomeriggio, a conclusione della conferenza stampa nel corso della quale ha dato informazioni sulla nuova ordinanza tesa a ridurre l’attività degli ospedali e a limitare al massimo gli ingressi nei presidi.”Ci sentiamo di dare ai cittadini toscani tre consigli da seguire sui comportamenti da tenere per proteggere sé stessi e la collettività – ha detto Rossi – Il primo: se hai febbre, raffreddore o altri sintomi influenzali, stai a casa e chiama il tuo medico curante o il pediatra di famiglia; devono essere reperibili telefonicamente 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Il secondo: evita luoghi affollati, se possibile, e mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone. Il terzo: lavati più volte al giorno le mani, per almeno 60 secondi”.I tre consigli saranno oggetto della prosecuzione della campagna di comunicazione che la Regione dal 28 febbraio sta facendo su quotidiani cartacei e online, radio, tv, social. Nei prossimi giorni ci saranno anche affissioni sui bus e nelle stazioni.

Pianese Calcio, la situazione -“Il Dottor Luatti, responsabile sanitario dell’U.S. Pianese, comunica che prosegue la quarantena della squadra, dello staff tecnico e dei dirigenti e che tutti i soggetti coinvolti sono monitorati due volte al giorno e risultano attualmente asintomatici. Per quanto riguarda i casi positivi, i quattro calciatori risultano ad oggi anch’essi asintomatici ed in buone condizioni. Il collaboratore della squadra contagiato, pur manifestando alcuni dei sintomi tipici del Covid-19, è in netto miglioramento ed i sanitari definiscono buone le sue condizioni”. Lo scrive in un comunicato l’U.S. Pianese che ha precisato di essere quotidianamente a stretto contatto con il Sindaco e l’amministrazione comunale di Piancastagnaio nonché con l’Asl per affrontare la situazione nel migliore dei modi. La società comunica altresì che, dalle indagini interne svolte sul contagio, non è da escludere che esso sia avvenuto in occasione delle trasferte effettuate dalla squadra nel Nord Italia in occasione delle partite di campionato oppure per contatti privati dei calciatori interessati con persone residenti nelle zone c.d. “a rischio”.