Coronavirus, Rossi annuncia una nuova ordinanza: “Chiudiamo gli impianti sciistici toscani”

“Oggi l’ordinanza per chiudere gli impianti sciistici della Toscana. A l’Abetone in particolare molti vacanzieri provenienti dalle “zone rosse”’. Questo l’annuncio del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che è anche ritornato sull’argomento dei tantissimi ‘arrivi’ in Toscana di persone provenienti dalle zone rosse del Nord Italia.

“Ho invitato i “vacanzieri” arrivati in Toscana in questi giorni e provenienti dalla Lombardia e dalle altre provincie, sottoposte a misure restrittive, di tornare alle loro case – afferma il governatore in un altro post-.Queste persone devono fare un atto di responsabilità perché possono essere veicolo di infezioni e perché in caso di malattia non hanno il medico e il pediatra di famiglia”.

“Gli albergatori della Toscana sono d’accordo con la giunta regionale e inviteranno i “vacanzieri” a lasciare la Toscana, non riceveranno più questi ospiti e, in ogni caso, li inviteranno a stare isolamento – scrive Rossi-.Ricordo a tutti che le misure restrittive non valgono per chi si è mosso o si muove per motivi di lavoro o di salute nelle o dalle zone interessate ai provvedimenti di contenimento”.