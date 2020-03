Coronavirus, cosa fare fino al 3 aprile?

Di seguito le risposte alle domande più frequenti in merito al Coronavirus

Posso spostarmi dalla località in cui mi trovo?

Gli spostamenti devono essere limitati all’interno del luogo di residenza, mentre al di fuori del proprio Comune sono consentiti solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione.

L’autocertificazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

Scarica il nuovo modulo di autocertificazione del Ministero dell’Interno aggiornato al Dpcm 9 marzo.

il nuovo modulo di autocertificazione del Ministero dell’Interno aggiornato al Dpcm 9 marzo. Leggi la direttiva del Ministro dell’Interno ai Prefetti

Posso muovermi per andare a lavoro?

Si, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. È bene avere con sé l’autocertificazione.

I trasporti pubblici funzionano?

Sì, tutti i mezzi di trasporto pubblico funzionano.

Bar, gelaterie e ristoranti possono restare aperti?

Si, dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Farmacie e parafarmacie restano aperti?

Si, farmacie e parafarmacie resteranno aperte.

Devono comunque garantire la distanza di un metro tra le persone.

Posso uscire a fare la spesa?

Sì, i negozi di alimentari e i supermercati svolgeranno regolare attività, garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza e saranno quotidianamente riforniti.

Non vi è dunque alcun motivo anzi è sbagliato e pericoloso affollarsi per fare scorte.

Pub, cinema, palestre, centri sportivi, piscine, discoteche, musei, teatri e biblioteche?

Chiusi.

I centri commerciali?

Aperti nei giorni feriali, chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Il gestore dell’esercizio commerciale deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno?

No, tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali, sono sospese. Le messe e le preghiere delle altre confessioni religiose sono sospese. I luoghi di culto restano aperti, ma devono essere evitati assembramenti.

Asili e scuole sono aperti?

Sono chiusi fino al 3 aprile.

E le Università?

Le lezioni sono sospese fino al 3 aprile. Potranno essere svolti esami e sessioni di laurea, con modalità a distanza o adottando «precauzioni» medico-sanitarie (distanza di un metro). Il ricevimento di studenti, i corsi di dottorato, i test di immatricolazione potranno essere svolti regolarmente.

Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?

Vietati.

Gli uffici comunali?

Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi essenziali tramite appuntamento e negli orari indicati dall’ufficio.

I corrieri merci possono circolare?

I corrieri merci e gli autotrasportatori possono lavorare in modo regolare.

Si ricorda che le persone che hanno avuto contatti con altri individui affetti da COVID-19 dovranno chiamare l’800.556.060;

Coloro invece che rientrano da luoghi di contagio (Paesi esteri o Comuni italiani) il numero da comporre è l’800.579.579.

Ambedue i numeri telefonici non dovranno, invece, mai essere chiamati per segnalare un problema di salute perché a questo sono deputati i medici di famiglia e i pediatri, mentre per i casi di urgenza il numero da comporre è il 118.