Coronavirus, con i numeri di oggi superate le 10mila vittime in Italia

Coronavirus, di seguito i dati odierni forniti dalla Protezione Civile: positivi 3651 casi in più di ieri per un totale di 70065, 889 nuovi deceduti e 1434 guariti – totale 12384-. “Oltre 7700 domande finora arrivate dagli infermieri per andare a rinforzare il personale negli ospedali – fa sapere il commissario Angelo Borrelli-. Sei i pazienti di rianimazione da Bergamo a Colonia (12 pazienti totali in rianimazione in Germania ndr.)”. “Se non avessimo adottato le misure di contenimento del 10 marzo – afferma-. Probabilmente avremmo avuto numeri peggiori in termini di morti”.