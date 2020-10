Coronavirus, chiusa una classe alla scuola media San Bernardino

Un classe terza della scuola media San Bernardino è stata chiusa per un caso di positività al coronavirus.

Un’insegnante è in attesa dell’esito definitivo del tampone, un alunno sarebbe già stato positivo e da qui sarebbe partito tutto. Intanto i ragazzi della terza sono stati sottoposti in via precauzionale a isolamento domiciliare. Se la risposta definitiva fosse positiva, verosimilmente andrebbero in quarantena anche altre classi dove la professoressa insegna.

La dirigente scolastica, che abbiamo raggiunto telefonicamente per un commento, non ha voluto dichiarare nulla in merito.