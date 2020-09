Coronavirus, calciatore della Virtus Chianciano Terme positivo. Squadra e staff in quarantena

Coronavirus, un giocatore della Virtus Chianciano Terme, squadra che milita in prima categoria, è risultato positivo al tampone. Lo comunica la stessa società che inoltre informa che tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico sono già stati avvisati dalla ASL e messi in quarantena preventiva fino al 4 ottobre, in attesa del tampone che faranno nei prossimi giorni.”La cosa più importante è che il tesserato in questione sta bene, ma rimane comunque sotto la sorveglianza degli organi sanitari. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per una pronta guarigione – spiegano dalla società-“.

La Figc- Comitato Regionale Toscana ha deciso di rinviare la partita di Coppa Toscana di prima categoria di domenica 27 settembre contro il Bettolle.