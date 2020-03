Coronavirus, Asl sud-est: 544 assunzioni per rafforzare organico in prima linea

Ammonta a 544 il personale assunto finora dall’Azienda Sanitaria Locale Toscana sud-est, il 98% dei nuovi arrivati è stato assunto a tempo indeterminato, per far fronte all’emergenza sanitaria. Numeri importanti che continueranno a crescere per salvaguardare la funzionalità e l’esercizio dei servizi sanitari pubblici, garantendo la continuità di cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione dell’emergenza in atto, nonché la sicurezza dell’accesso alle strutture ospedaliere e la salvaguardia dei professionisti.

L’azienda in linea con le disposizione del presidente della Regione Rossi, ha assunto con diverse modalità in prima battuta: medici, infermieri e oss, ma anche figure tecniche ed amministrative di supporto. Inoltre, coon l’ultima ordinanza emessa dal presidente Rossi, sarà possibile reperire altri operatori con forme contrattuali diverse. In questo modo sarà più facile reperire personale in maniera veloce e snella.

Nella Sud Est il piano di assunzioni è già partito e programmato anche per le prossime settimane. A oggi il personale entrato, in base alla valutazione delle esigenze assistenziali e alla gravità dei contesti locali, è stato distribuito come segue: