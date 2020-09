Coronavirus, 8 nuovi casi nel Senese. Positiva bimba di 4 anni

Coronavirus, 8 nuovi casi in provincia di Siena. Sovicille è il comune più colpito con ben 4 nuovi positivi: una bimba di 4 anni, un ragazzo di 11 anni, uno di 16 anni, una donna di 36 anni ed un uomo di 43 anni. Tutti sono in isolamento domiciliare e sono asintomatici. A Sarteano positivo un uomo di 58 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico; a Chianciano Terme è contagiato un uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico; a Poggibonsi positivo un 25enne già in isolamento domiciliare, esito rilevato tramite screening preoperatorio, asintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 21 contatti per i casi di Arezzo, 2 contatti per i casi di Grosseto, 17 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento la Asl Toscana sud est ha 554 positivi in carico. Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 10 presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.642 tamponi. Si segnala inoltre un decesso in terapia intensiva ad Arezzo. Si tratta di un paziente di 67 anni che era in trattamento con immunosoppressori. Quadro clinico complesso.