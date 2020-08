Coronavirus, 10 nuovi casi in provincia di Siena: focolaio a Castellina in Chianti

Cresce il numero dei contagi in provincia di Siena da coronavirus nell’aggiornamento delle 14 della Asl Sud Est – 31 i casi contati dall’azienda sanitaria in tutto il territorio-. Degli 10 contagiati odierni, 7 sono residenti a Castellina in Chianti tutti rientrati dalla Lombardia ed asintomatici, uno si trova a Colle Val d’Elsa e due a Piancastagnaio, anche loro asintomatici.

“Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, Arezzo e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 7 nuovi contatti per i casi di Grosseto, 13 nuovi contatti per i casi di Arezzo, nessun contatto per i casi di Siena, che sono stati immediatamente posti in isolamento”, fa sapere l’Asl in una nota stampa. Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 154 persone risultate positive al tampone. 1.345 persone sono attualmente in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Alcuni dei casi odierni si aggiungono ai numeri che sono stati rilevati dalla Regione fino alle 12. Prima della comunicazione della Asl sud est erano solo due i positivi registrati nel Senese ed in Toscana oggi il dato è di 59 positivi, il secondo più alto di agosto.” Lo stato clinico al momento disponibile è per 37 casi su 59, e risultano per il 51% asintomatici e per il 49% pauci-sintomatici”, fa sapere la Regione che aggiunge “delle 59 positività odierne, 17 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 12 per motivi di vacanza (più 4 contatti). Altri 11 casi sono relativi a un cluster rilevato in un centro di accoglienza per migranti, 7 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 60% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso”. Gli attualmente positivi superano quota 800. Sono 483 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (7 in più). Sono 24 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 21 nella Nord Ovest, 7 nella Sud est.