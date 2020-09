Covid, cinque nuovi casi a Chianciano Terme: tutti collegati al focolaio della scuola

In Toscana sono 13.970 i casi di positività al Coronavirus, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 74 casi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 19% tra 26 e 40 anni, il 44% tra 41 e 65 anni, il 15% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 14% pauci-sintomatico.Delle 74 positività odierne, 2 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Quattro sono i nuovi casi nella provincia senese.

Cinque sono i casi a Chianciano Terme: tra questi, un uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, contatto di caso; una donna di 46 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, l’indagine è in corso; una donna di 68 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

“A distanza di 6 giorni dal significativo ritorno del virus all’interno del nostro Comune e che per la cui rapidità di diffusione ha costretto alla decisione precauzionale di sospensione dell’attività scolastica, ci troviamo anche oggi a dover registrare 5 nuove positività di concittadini già in isolamento domiciliare in quanto direttamente o indirettamente collegati al focolaio scoppiato nello stesso ambito scolastico; si tratta infatti di una maestra, di una alunna e 3 loro familiari” , è quanto fa sapere il Comune di Chianciano Terme in un post.

Un caso anche a Sinalunga, si tratta di un uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, contatto di caso.

Il dipartimento di prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 18 contatti per i casi di Arezzo, 10 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.047 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 13 ricoverati al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto, 12 alle Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.044 tamponi.