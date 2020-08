Coronavirus: 44 nuovi casi in Toscana, 2 nel Senese

Coronavirus, scende il numero la curva dei contagi in Toscana: sono 44, ma con mille tamponi in meno rispetto a ieri. Due i nuovi casi a Siena registrati dalla Regione fino alle 12 di oggi. Sono 12 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 25 nella Nord Ovest, 7 nella Sud est. Oggi non si registrano nuovi decessi e scendono i pazienti in terapia intensiva, oggi sono 5. Come spiega la Regione l’età media dei 44 casi odierni è di 36 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 56% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico. Delle 44 positività odierne, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Messico). 7 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.