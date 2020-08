Non ci sono nuovi casi a Siena e nella Sud Est si contano solo i due nuovi positivi a Grosseto, ma in Toscana il numero dei contagi odierni è pari a 40. Questi i numeri accertati alle 12 dalla Regione. L’età media dei 40 casi odierni è di 38 anni circa. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 479.103, 4.627 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 746, +3,9% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.