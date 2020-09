Coronavirus, 4 nuovi casi nel Senese. Trovato un positivo “in ambito scolastico”

Coronavirus, quattro i nuovi casi nel Senese, tre i erano già in isolamento domiciliare perché contatti di positivi precedenti o rientrati dall’estero esono asintomatici. L’unico caso di pauci-sintomaticità è a Chianciano Terme dove è stata contagiata una donna di 49 anni “in ambito scolastico” , come riferisce l’Asl sud est. Tredici le persone messe in isolamento per i nuovi casi nella provincia di Siena. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.179 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 6 presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.914 tamponi.