Coronavirus: 38 nuovi casi in Toscana, a Siena nessun contagio

Coronavirus, non ci sono nuovi casi in provincia di Siena, ma in Toscana la curva del contagio è tornata nuovamente a salire. In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.028 (83,6% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 467.475, 3.767 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 633, +4,8% rispetto a ieri. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 89 anni. Sono 22 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 14 nella Nord Ovest, 2 nella Sud est.