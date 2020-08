Coronavirus: 22 nuovi casi in Toscana, zero contagi a Siena

Sale lievemente la curva del contagio da coronavirus in Toscana, oggi, martedì 11 agosto, sono 22 i nuovi casi, 14 in più rispetto a 24 ore fa. La grande maggioranza dei positivi è stata scoperta nella Asl Centro con 17 casi, 3 nella Nord Ovest e 2 nella Asl Sud Est in provincia di Arezzo. In provincia di Siena i casi rimangono 441. Si alza lievemente anche l ‘età media dei contagiati: 38 anni. “I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente”, fa sapere la Regione che aggiunge ” i guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.002 (84,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 454.393, 2.972 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 535, +3,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi”.