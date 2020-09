Coronavirus, 2 positivi nel senese

Sono due i nuovi casi positivi al coronavirus, registrati nel senese nelle ultime 24 ore. Nel particolare si tratta di una donna di 58 anni di Abbadia San Salvatore, già in isolamento domiciliare e una donna di 31 anni di Rapolano Terme, sintomatica, in isolamento domiciliare. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 4 contatti per i casi di Arezzo, 4 contatti per i casi di Grosseto, 4 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 1.916 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 543. Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 11 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.753 tamponi.