Coronavirus: 197 nuovi casi positivi in Toscana

Sono 197 i nuovi casi positivi in Toscana registrati nelle ultime 24 ore, portano il totale a 15.391. I ricoverati sono 123 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 98 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (vi rientrano anche 9 casi comunicati ieri, la cui informazione sulla provincia di residenza non era ancora disponibile). Sono 4.424 i casi complessivi ad oggi a Firenze (35 in più rispetto a ieri), 949 a Prato (35 in più), 1.076 a Pistoia (29 in più), 1.542 a Massa (3 in più), 1.893 a Lucca (19 in più), 1.691 a Pisa (35 in più), 789 a Livorno (18 in più), 1.196 ad Arezzo (10 in più), 669 a Siena (21 in più), 615 a Grosseto (1 in più). Sono 547 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.