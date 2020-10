Coronavirus, 13 casi positivi nel senese

Sono 13 i nuovi casi positivi registrati a Siena e provincia nelle ultime 24 ore. la curva dei contagi nel senese continua a rimanere costante, Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 200 contatti per i casi di Arezzo, 5 contatti per i casi di Grosseto, 15 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.261 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 652.

Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 10 presso le Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.642 tamponi.

Di seguito il numero i casi in Provincia di Siena.

Comune di Sorveglianza Colle Di Val D’Elsa

uomo di 28 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Radicondoli

uomo di 74 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

donna di 75 anni già in isolamento domiciliare indagine in corso

Comune di Sorveglianza Sovicille

donna di 36 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Romania

ragazzo di 14 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente

donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Comune di Sorveglianza Casole D’Elsa

uomo di 40 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Chiusi

Uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Poggibonsi

Bambina di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Siena

Ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di Sorveglianza Siena

Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di Sorveglianza Torrita Di Siena

Uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso già noto, sintomatico

Comune di Sorveglianza Trequanda

Uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, indagine in corso