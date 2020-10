Coronavirus, 12 nuovi casi in provincia di Siena

Sono 12 i nuovi casi in provincia di Siena registrati nelle ultime 24 ore. Nel particolare si tratta di:

Comune di sorveglianza Chianciano Terme

Bambino di 1 anno già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Donna di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Monteroni d’Arbia

Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Comune di sorveglianza Radicondoli

Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, insegnante

Comune di sorveglianza Colle Val d’Elsa

Uomo di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Donna di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Poggibonsi

Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente

Ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente

Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

Comune di sorveglianza San Gimignano

Uomo di 44 anni, indagine in corso

Comune di sorveglianza Sarteano

Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dalla Lombardia