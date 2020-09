Coronavirus: 110 nuovi casi in Toscana

Centodieci nuovi positivi Covid-19 segnalati nelle ultime ventiquattro ore – 61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening – e il decesso di un anziano, un uomo di 88 anni in provincia di Massa Carrara. Sono i numeri, in estrema sintesi, del bollettino quotidiano emesso dalla Regione, con i dati accertati alle ore 12 di oggi, sabato 26 settembre, sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale e relativi all’andamento dell’epidemia in Toscana, dove, dall’inizio dell’emergenza, diventano pertanto 14.465 i casi di positività al coronavirus accertati.