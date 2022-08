Cordoglio dell’Aou Senese per la scomparsa della dottoressa Marina Vascotto, medico pediatra

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa della dottoressa Marina Vascotto, medico pediatra dell’ospedale Santa Maria alle Scotte che, per quasi 40 anni, ha svolto la sua attività nella Pediatria, una vita professionale dedicata ai bambini e alla loro salute, con particolare attenzione ai piccoli pazienti affetti da diabete mellito e da patologie allergologiche.

«A nome di tutta l’Azienda e dei suoi professionisti, voglio mandare le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari della dottoressa Vascotto – afferma Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese –. Il suo impegno, la sua professionalità e dedizione sono sempre stati fondamentali e, anche durante la campagna vaccinale pediatrica per il Covid, ci aveva dato il suo prezioso contributo e sostegno».

«La dottoressa Vascotto ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie, i colleghi, gli studenti, i volontari e per tutte le persone che l’hanno conosciuta e hanno apprezzato le sue qualità umane e professionali – aggiunge il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria dell’Aou Senese -. È stata una colonna portante per la nostra Unità Operativa. La sua disponibilità e gentilezza, unite ad una elevata competenza e professionalità, ci mancheranno molto».