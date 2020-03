Terre di Siena protagonista in Europa: il convention bureau parteciperà alla Imex di Francoforte

Continua la crescita del ‘Convention Bureau Terre di Siena’ nato ad ottobre 2019, proponendo un modello operativo ed organizzativo sul piano dell’offerta Mice (meeting, incentive, congress, exhibitions), nell’ambito Terre di Siena ponendo la città su un mercato nazionale ed internazionale.

CBTdS ha già fatto il suo debutto ufficiale alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo tenutasi dal 9 all’11 febbraio alla Fiera Milano City. Un Convention Bureau del tutto unconventional è stato presentato ai buyers provenienti da tutto il mondo (in particolare da Cina, India e Usa) riscuotendo grande curiosità, interesse e successo.

La carta vincente è stata un’offerta nuova e diversa dalla concorrenza di altre destinazioni M.I.C.E. italiane, che punta ad un mercato di nicchia sia a livello nazionale che internazionale.

“L’obiettivo del CBTdS è quello di fare crescere il turismo congressuale, un settore che genera un forte impatto economico su una destinazione e che è un volano di sviluppo dell’intera industria turistica locale- afferma Gianluca Pocci – Presidente CBTdS-.Allargare il network significa dare ai soci del Convention Bureau l’opportunità di entrare a far parte del circuito Mice, settore in costante crescita ed evoluzione, usufruendo di tutti i vantaggi che questo può offrire a partire da una grande visibilità delle rispettive attività. Tutti gli operatori della filiera congressuale sono pertanto invitati a prenderne parte”.

Il Convention Bureau continuerà la sua crescita ed il suo percorso, prossima tappa sarà in occasione con Imex Frankfurt a metà maggio e del post tour con buyer internazionali a seguire. Altre attività sono in programmazione per i mesi successivi. Continua la campagna per accrescere il numero dei soci, potranno aderire tutti gli operatori del settore, in qualunque forma organizzati, purché interessati al turismo congressuale.

Dal sito www.conventionbureau.siena.itsono scaricabili lo Statuto CBTdS, il prospetto delle quote annuali ed il modulo di affiliazione seguendo il percorsohttps://conventionbureau.siena.it/documenti-e-trasparenza.

Per maggiori informazioni è contattare la Segreteria CBTdS (0577-292160) oppure scrivere a [email protected]. Le richieste di adesione potranno essere inviate entro e non oltre le 18 del 16 Marzo 2020.