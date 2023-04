Controlli della polizia, espulso albanese clandestino

Si trovava a Siena ma senza permesso di soggiorno e per questo è stato imbarcato su un volo per l’Albania.

Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Siena, su direttiva del Questore Milone.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato durante uno specifico servizio in città un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che già dal primo controllo risultava essere entrato in Italia clandestinamente.

Subito lo hanno accompagnato all’Ufficio Immigrazione per approfondire la sua posizione sul territorio nazionale.

Dai riscontri successivamente effettuati è emerso che lo straniero, 56enne albanese, era già stato arrestato in Piemonte per furto, possesso e fabbricazione di documenti falsi, verosimilmente utilizzati per entrare nel nostro Paese.

A quel punto gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno avviato le procedure per l’espulsione all’esito delle quali sono stati emessi i relativi decreti di espulsione e accompagnamento alla Frontiera.

I poliziotti hanno quindi accompagnato lo straniero all’ Aeroporto di Fiumicino dove è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana.