Controlli della Guardia di Finanza: scoperto barista lavoratore ‘in nero’

Sono quasi un centinaio gli interventi operati dai finanzieri senesi a contrasto del sommerso di lavoro dall’inizio dell’anno, che hanno consentito di individuare diversi lavoratori “in nero”. L’ultimo in ordine di tempo in un bar della Valdichiana ove una pattuglia “in borghese” – operante nell’ambito del quotidiano dispositivo di controllo economico del territorio – ha individuato un ragazzo di nazionalità italiana intento ad espletare le mansioni di barista pur in assenza di preventiva assunzione e di regolare copertura assicurativa e previdenziale. Dall’approfondimento sul posto è emerso che il giovane era un tuttofare nell’attività economica e svolgeva il proprio lavoro da circa una settimana.

L’attività, coordinata dal comando provinciale di Siena a tutela del lavoro e al contrasto dei fenomeni di sfruttamento della manodopera, ha come obiettivo quello di individuare quei soggetti economici che, alterando le regole del mercato, ricorrono a manodopera completamente “in nero” sfruttando anche i lavoratori danneggiando in tal guisa gli imprenditori onesti.

Tutte le posizioni irregolari individuate sono state comunicate al competente Ispettorato territoriale del Lavoro e per i datori di lavoro si profila, oltre all’irrogazione di pesanti sanzioni, il concreto rischio di vedersi sospese le rispettive attività economiche.

L’azione di contrasto d’iniziativa si affianca a quella che i militari del Corpo pongono in essere con l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Siena, nell’ambito di controlli congiunti da attuare nei confronti di target preventivamente selezionati.

Resta alta l’attenzione delle Fiamme Gialle senesi nei confronti del fenomeno del “lavoro nero” e dell’evasione fiscale in provincia, anche perché lo sfruttamento della manodopera da parte di imprenditori senza scrupoli, oltre a ledere i diritti dei lavoratori privandoli della dovuta tutela assistenziale e previdenziale, genera situazioni di concorrenza sleale a discapito delle tante imprese che operano nella legalità e nel rispetto delle regole. In tale contesto la Guardia di Finanza opera ogni giorno per ripristinare le necessarie condizioni di giustizia e solidarietà tra Stato e cittadini.