Controlli anti Covid-19: sanzionati due esercizi pubblici e 14 ragazzi

Sono iniziati da alcuni giorni le attività da parte della questura di Siena per i controlli del rispetto delle norme anti Covid-19. Nel particolare sono stati controllati gli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pub ed esercizi di vario genere. proprio nell’arco di queste attività, un ristorante e un pub di Siena sono stati sanzionati alla questura di Siena perchè contenevano all’interno dei locali un numero superiore a quello consentito, non consentendo il rispetto delle norme anti Covid-19. Controllato anche un locale che è risultato proporre la cena a dei dipendenti di una ditta: in questo caso è emersa la regolarità dell’attività per aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad effettuare un servizio di mensa su base contrattuale ai soli dipendenti, registrati, della citata ditta, e quindi nel rispetto del DPCM del 25.10.2020.

Sono stati identificati quattordici ragazzi, tutti maggiorenni che, in una stalla, stavano partecipando ad una festa di compleanno. Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno interrotto la festa ed hanno segnalato il fatto ai colleghi della Polizia Amministrativa, per le valutazioni di competenza. Due contestazioni per violazione del DPCM Covid-19 sono state irrogate ad una donna che, in luogo affollato e durante una manifestazione sportiva, non indossava il DPI e ad un ragazzo che ne risultava del tutto sprovvisto.