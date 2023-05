Controlli ai bus per le gite scolastiche, Tiemme: “Per noi nessuna multa”

Nessuna sanzione per Tiemme Spa. È questo l’esito dei controlli svolti nelle ultime ore dalla Polizia Municipale di Siena e dalla Polizia Stradale su alcuni bus in partenza per le gite scolastiche. “Anche noi siamo stati interessati dai controlli – si legge in una nota dell’azienda – che hanno dato esito positivo rispetto all’affidabilità dei nostri mezzi e alla regolarità dei servizi. Oltre a non aver subito alcuna sanzione, siamo stati chiamati a sostituire le vetture di altri competitor che, al contrario, sono state fermate”.

“Tiemme – prosegue la nota – investe quotidianamente somme importanti nella cura e manutenzione dei mezzi proprio per offrire il massimo del comfort e sicurezza agli utenti. Proprio in seguito alla politica di manutenzione e privilegio della sicurezza, abbiamo acquisito senza problemi la certificazione ISO 39001, certificazione specifica per la sicurezza stradale, che assicura la messa in campo di tutte le buone pratiche manutentive e di controllo volte ad evitare pericoli o pregiudizi nella circolazione stradale”.