“Contro la statalizzazione delle scuole d’infanzia”: domani a Siena la marcia dei palloncini

Contro l’esternalizzazione e la statalizzazione degli asili nido e delle scuole d’infanzia è nato a Siena il comitato “SI…amo le scuole comunali” che “si impegna a promuovere e a tutelare le peculiarità degli asili nido e delle scuole dell’infanzia organizzate e gestite direttamente dal comune di Siena, al fine di tutelare e potenziare il patrimonio immateriale legato alla qualità dei servizi educativi per l’infanzia che il Comune di Siena è riuscito a realizzare nel corso degli anni […].Il Comitato nasce a fronte delle crescenti preoccupazioni circa la possibilità paventata dall’Amministrazione comunale di una prossima statalizzazione delle scuole dell’infanzia e della cessione in appalto degli asili nido attualmente presenti sul territorio e gestiti direttamente dal comune di Siena”.

Per domani Si…amo le scuole comunali ha organizzato la Marci dei Palloncini che avrà inizio alle 17.30 in piazza Matteotti, e terminerà al ‘Giardino Segreto’ dell’Area Verde Camollia 85 (Via del Romitorio, 4). Alle ore 18 inizierà il dibattito tra i vari presenti e diversi ospiti.