Contributi per affitti, ecco chi potrà fare richiesta a Siena

Calano i casi di covid-19 nel territorio comunale e si riduce la pressione nei reparti ad alta intensità alle Scotte, 5 le persone in rianimazione ad oggi. Il sindaco Luigi De Mossi invita comunque a non abbassare la guardia – visti gli oltre 200 controlli fatti dalla municipale nella giornata di ieri-. Il primo cittadino nel suo video-messaggio ha inoltre letto un messaggio di supporto di alcuni medici israeliani che si sono formati alla nostra università, ha ricordato il piano di assunzioni del Comune ed ha elencato i parametri per accedere ai contributi per gli affitti regionali nati per rispondere all’emergenza coronavirus.