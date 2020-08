Stefano Marini: “Sogno la normalità, la terra in piazza e la gioia delle contrade”

Così un’altra contrada si appresta a celebrare questa insolita festa titolare. Parliamo della contrada della Selva che oggi festeggerà il suo patrono, Maria Santissima Assunta in Cielo. Anche per loro nessun giro per le vie del centro per omaggiare le consorelle, solo una messa officiata dall’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. Tra le novità ci sarà la possibilità di visitare in questi giorni anche la mostra di Susan Leyland, esposta nel museo della contrada della Selva, aperto a tutti.

“Il mio augurio non è solo per la mia contrada ma è rivolto a tutte le consorelle – ha detto Stefano Marini, priore della contrada della Selva -, sogno un 29 giungo con la terra in Piazza, sogno di poter tornare alla nostra quotidianità a celebrare le nostre feste. Per la mia contrada, invece, sogno di poter tornare a rivivere quei momenti di gioia, indelebili nella mente, grazie alla vittoria dello scorso anno portata da Remorex e Giovanni Atzeni”.

Di seguito la video intervista completa.