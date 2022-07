Contrade, La Marca (Torre): “Una festa all’insegna del divertimento e della tradizione”

Il rione di Salicotto è già imbandierato per celebrare la festa titolare in onore di San Giacomo Maggiore. Anche la contrada della Torre torna a riassaporare la sua normalità. Si partirà domani con le attività tradizionali della festa titolare che culmineranno con il consueto giro per le vie di Siena. Dalla prossima settimana, fino a sabato 29 luglio, prenderà il via il ‘Mangia e Bevi’.

“Il messaggio che lancio al popolo della Torre – commenta Antonio La Marca – è molto semplice, perché la contrada è fatta di gente responsabile e matura: divertitevi, assaporando ogni momento della nostra tradizione. La contrada, come tutte, ha attraversato un periodo difficile, riuscendo a far fronte ala situazione adottando delle piccole strategie, utilizzando al meglio i social, cercando di restare comunque uniti e vicini. Questo rimarrà un ricordo della nosdtra contrada, adesso però dobbiamo tornare a vivere appieno la nostra festa”.