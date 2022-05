Contrade, il Leocorno inaugura la fontanina. Mariotti: “Ridiamo alla città un patrimonio artistico e culturale”

“Restituiamo alla città un’opera artistica e un monumento importante per la contrada del Leocorno”. Sandro Mariotti, priore della contrada della Leocorno commenta l’inaugurazione della fontanina della Contrada che si è tenuta questa mattina insieme al sindaco di Siena, Luigi De Mossi. Con un finanziamento di oltre 20mila euro il rione di Pantaneto ha ridato vita a un’opera artistica importante per tutto il popolo, ma fondamentale anche per la città di Siena.

“Siamo soddisfatti di aver portato termine i lavori – commenta il priore – tutto questo è stato possibile grazie all’Art bonus, bando ministeriale dedicato alle opere pubbliche. Una volta presentato il progetto, il Comune non ha esitato un secondo per procedere ai lavori, per questo ringrazio l’amministrazione senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. La fontanina del Leocorno è un patrimonio fondamentale per la contrada, ma anche per tutta Siena, visto il suo punto strategico. La fortuna ha voluto che si inaugurasse il restauro il 22 maggio 2022. Ventidue è il numero del Leocorno, speriamo che questo sia ben augurante”. “La speranza è che tutti possano ammirare e vedere la nostra fontanina, sempre con rispetto – conclude Mariotti -. Pantaneto è una via difficile, soprattutto durante la movida del fine settimana, spero che tutti, senesi e studenti, avranno rispetto della nostra opera, che per noi è un simbolo”.