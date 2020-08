Contrade, Emanuele Squarci: “Spero in un 2021 ricco di gioie e soddisfazioni per la contrada”

In questo 2020 particolare, le contrade continuano a celebrare le proprie feste titolari, con tanta amarezza per non poter sfilare per le vie del centro ad omaggiare le consorelle, ma con la gioia di poter festeggiare insieme a tutto il popolo. Così anche la contrada dell’istrice si appresta a celebrare la sua festa, i giorni più belli, quelli che identificano la contrada. I giorni dove non c’è mai spazio per la tristezza e la solitudine ma solo gioia e felicità.

“Da questo anno mi porto via paura e tanta tristezza – ha detto Emanuele Squarci, priore della contrada dell’Istrice -. Da priore mi sono trovato ad affrontare decisione che mai avrei pensato di dover prendere. Mi ricorderò per sempre le riunioni insieme agli altri priori ed il sindaco di Siena, per decidere sull’annullamento del Palio e delle feste titolari, un ricordo che rimarrà indelebile. Per la mia contrada auguro, invece, un 2021 ricco di soddisfazioni, che si possa tornare alla disputa di numerosi palii e, perchè no, che la contrada dell’Istrice si non si renda protagonista di una straordinaria vittoria”.

Gennaro Groppa

Niccolò Bacarelli