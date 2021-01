Raffaello Ginanneschi è il nuovo priore della contrada della Giraffa: si è concluso da poco lo spoglio nel museo della contrada che ha visto l’elezione per il rinnovo di capitano, priore e tutta la sedia della Giraffa. Ginanneschi prende il posto il Bernardo Lombardini, con lui, Edoardo Giomi, Davide Lucchesi e Marco Corsini, che saranno i vicari. Guido Guiggiani, ex mangino nel 1997, anno in cui la contrada fece ‘cappotto’, sarà il nuovo capitano.