Contrade, all’Istrice la 41esima edizione della Siena-Montalcino

La contrada dell’Istrice si aggiudica la 41esima edizione della Siena-Montalcino. Il rione di Camollia conquista 51 punti e si conferma la contrada più veloce, bene anche la contrada del Leocorno che conquista la classifica della Compagnia Militare con il tempo di 3 ore, 7 secondi e 51 centesimi. Nel Valdimontone comandano le donne che vincono la classifica della Compagnia Militare femminile. Come di consueto una menzione d’onore per gli atleti più e meno giovani che hanno preso parte alla tradizionale Siena-Montalcino. Roberto Panti, istriciaiolo classe ’46, è l’atleta più anziano in questa edizione, mentre Duccio Costoloni, nicchiaiolo classe 2004 è l’atleta più giovane della Siena-Montalcino.

Finalmente, dopo due anni di stop, le contrade sono tornate a correre per la Liberazione e per rivivere la storia di Siena, grazie all’organizzazione impeccabile della contra della Tartuca. Un grande successo reso evidente dalla partecipazione straordinaria delle contrade: 108 atleti e 20 ciclisti.