Contrade a sostegno della città: donati 17 computer alle famiglie sprovviste

“Ancora una volta le contrade dimostrano il loro grande civismo”, queste, le parole dell’assessore con deleghe allo sport ed istruzione Paolo Benini nel presentare la nuova iniziativa solidale intrapresa dalle contrade. Infatti, il Magistrato delle Contrade ha fatto recepire al Comune la possibilità di mettere a disposizione, da parte delle contrade, 17 computer da destinare alle famiglie che ne risultano sprovviste per aiutarle nell’istruzione dei loro figli.

“Un supporto tecnologico indispensabile – prosegue Benini – per poter garantire a tutti gli studenti un normale e proficuo percorso didattico, affinché a nessuno sia preclusa la possibilità di studiare. Inoltre, sempre le contrade hanno messo a disposizione un elenco di esperti in informatica che, da remoto, o in presenza, aiuteranno quelle famiglie che hanno bisogno anche di un aiuto tecnico”.

Ma le iniziative non si fermano, come avevamo già accennato, le contrade metteranno a disposizione le loro aree verdi per i bambini di Siena, in modo tale che i genitori potranno ritornare al lavoro senza la preoccupazione di dover lasciare i propri figli.

“Disposizioni nazionali e locali permettendo – informa l’assessore – apriranno i propri spazi verdi a tutti i piccoli della città per attività ricreative da svolgere, chiaramente, con tutte le precauzioni atte a contenere il rischio di contagio da coronavirus”.