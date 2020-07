Contrada dell’Aquila: quattro borse di studio in memoria di Roberto Ricci

Al via quattro borse di studio in memoria di Roberto Ricci, questa è l’iniziativa proposta dalla Nobil contrada dell’Aquila che ogni si rinnova per ricordare il grande personaggio che con la sua musica e con il suo spirito ha fatto emozionare moltissimi senesi di tutte le età. Così verranno assegnate 4 borse di studio per incentivare i giovani ragazzi che vorranno fare della musica la propria professione, facendolo attraverso il conservatorio senese Rinaldo Franci.

“Per la Nobile Contrada dell’Aquila è un dovere e un onore ricordare Roberto – afferma Giampiero Cito, presidente della Commissione beni culturali – attraverso quello che era il linguaggio a cui ha dedicato gran parte della sua vita: la musica”. Con questa sono tre le edizioni che hanno fornito 12 borse di studio a giovani ragazzi.

“Roberto è stato un valore affettivo molto alto, era mio amico d’infanzia. Come Conservatorio della città siamo molto soddisfatti: sapere che dei piccoli senesi possano avere l’opportunità di avvicinarsi alla musica grazie ad una borsa di studio offerta da una contrada è qualcosa dal valore inestimabile. Ancora pìù importante è il fatto che questa cosa è estesa a tutti e 17 i rioni. Siamo alla quarta edizione ed i bambini che hanno ottenuto la borsa hanno proseguito gli studi, qualcuno ha conseguito risultati brillanti e si è affermato anche in concorsi nazionali. L’Aquila ha dato il contributo per svelare alcuni talenti”, sottolinea Lucia Goretti , contradaiola dell’Aquila e docente di violino e vicedirettore dell’Istituto Franci

Le borse di studio saranno 4 e avranno un valore di 500 euro l’una. L’apposito bando sarà rivolto ai giovani aquilini e ai giovani contradaioli di tutte le Consorelle. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2020, secondo i termini e con le modalità definite nel bando.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.