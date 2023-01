Con poco più del 91% dei voti Francesco Squillace è stato confermato Priore della Nobile contrada dell’Aquila per il terzo mandato(è in carica dal 2019, ndr). E con lui sono stati riconfermati anche il vicario Gabriele Fattorini ed i due pro-vicari Barbara Bonucci e Mirko Righini. Le elezioni nella contrada di via di Città si sono svolte questo fine settimana