Contrada della Tartuca, l’assemblea ha deciso: il giro in città nel 2022

L’assemblea della Contrada della Tartuca, riunita ieri sera, ha deliberato all’unanimità di rispettare le date per la Festa Titolare in onore del Santo Patrono Sant’Antonio da Padova, il 13 giugno. Posto che siamo ancora in zona gialla e in emergenza sanitaria, il popolo tartuchino ha dunque deciso di rinunciare all’annuale giro di omaggio alle Consorelle, non di rimandarlo ai prossimi mesi. A Sant’Antonio verrà comunque reso omaggio con il Solenne Mattutino, per il giro in città la Tartuca aspetta il ritorno alla normalità.